Stagione che neanche comincia per Laura Pirovano

16-10-2021 21:35

Dopo il gravissimo infortunio al ginocchio destro nel superG di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo, quando si ruppe il crociato anteriore e il menisco, è arrivata un’altra mazzata per Laura Pirovano. La 23enne trentina di Spiazzo, reduce da una buonissima stagione, nella quale aveva ottenuto un quarto e due quinti posti in discesa, si è rotta il crociato anteriore del ginocchio sinistro ieri in allenamento a Soelden, dove sabato avrebbe dovuto disputare il gigante d’apertura della Coppa 2021-2022. Lolli, come è soprannominata, verrà operata nei prossimi giorni e naturalmente la sua stagione agonistica è già finita ancora prima di cominciare.

OMNISPORT