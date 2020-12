Stagione finita per Nicolussi Caviglia

Tegola per Hans Nicolussi Caviglia. Il giovane centrocampista di proprietà della Juventus, ma attualmente in prestito al Parma, potrebbe avere concluso la sua stagione con mesi di anticipo.

Come comunicato dal club emiliano, il classe 2000 ha riportato la lesione completa del crociato anteriore durante l’allenamento di martedì 15 dicembre. I tempi di recupero non sono chiari, ma la sua annata rischia di essere già finita. “Gli accertamenti eseguiti all’atleta Hans Nicolussi Caviglia, in seguito al trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito durante l’allenamento del 15 dicembre, hanno evidenziato una lesione completa del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni, in accordo con la società Juventus proprietaria del cartellino del giocatore, verrà stabilito l’ortopedico a cui sottoporre il calciatore per la stabilizzazione chirurgica. Sono iniziate, intanto, le terapie del caso”.

Finora per il giovane mediano valdostano lo spazio è stato ridotto: soltanto due presenze stagionali, entrambe in Coppa Italia, contro Pescara (con due assist) e Cosenza. In A, invece, ancora zero minuti.

Lo scorso anno il prodotto del vivaio bianconero aveva brillato in Serie B, con la maglia del Perugia, senza però riuscire a evitare la retrocessione in Serie C al playout.

17-12-2020 20:36