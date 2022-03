"Stand up! Comici in prova": Magnini e Simeoni come mai visti prima

11-03-2022 14:44

Sul sottile filo del paradosso, ecco servito l’adattamento italiano del format inglese “Stand up & deliver” di Channel 4, distribuito da All3Media International LTD con la produzione di YAM112003 per Discovery Italia. La scelta italiana è un ibrido anglofono che troverà collocazione a partire dal 13 marzo a partire dalle ore 21:25 su Nove, con il titolo “Stand up! Comici in prova”.

In che cosa consiste questa versione nostrana di un format ormai celebre in patria? Cinque professionisti della scrittura comica e irriverente, quali Gianluca “Scintilla” Fubelli, Francesco De Carlo, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa si sfideranno nel tentativo di educare alla nobile arte della risata o, meglio, della stand up comedy altrettanti personaggi provenienti dal mondo dello sport, della televisione, del giornalismo e del web.

Campioni con un passato glorioso alle spalle come Filippo Magnini, Sara Simeoni (protagonista de Il circolo degli anelli) e la inossidabile Jill Cooper, protagonisti del piccolo schermo quali Filippo Bisciglia e Stefania Orlando. Ma anche i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Giampiero Mughini. Infine, influencer ormai celebri su ogni piattaforma: Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa.

Che cosa viene chiesto loro è molto semplice, quasi ovvio: imparare, apprendere l’arte dell’intrattenimento comico dai loro maestri e dimostrarsi pronti per l’appuntamento con il palcoscenico dopo due settimane di bagno di battute e immersione totale nella scrittura e nella recitazione dei testi, componente determinante nella scrittura leggera.

In questi giorni e nelle puntate che andremo a vedere, i nostri aspiranti intrattenitori – ciascuno a suo modo – dovranno misurarsi con le improvvisazioni più assurde, tracciando una sorta di percorso formativo in cui alterare teoria e pratica e abituarsi ad “ascoltare” le reazioni del pubblico.

Prove che lasceranno emergere aspetti e talenti insospettabili di questi personaggi (o anche l’esatto contrario), ai quali è affidata la riuscita del programma. E magari la possibilità di sperimentarsi in una veste inedita, per il pubblico in attesa di una nuova epifania televisiva.

