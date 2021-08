Tokyo 2020: Tutti pazzi per Sara Simeoni-Chechi in tv, web in delirio

Era partito con un pizzico di scetticismo dovuto al fuso orario: a Tokyo è notte fonda quando su Rai2 prende il via “Il circolo degli anelli”, lo show di Rai2 sulle Olimpiadi affidato ad Alessandra De Stefano. Dopo un’overdose di gare, immagini, medaglie e servizi sui vari tg poteva mai interessare un programma ulteriore di approfondimento? La risposta è stata quasi subito sì ed oggi la trasmissione è diventata un vero e proprio cult. Merito del format, molto leggero e gradevole, degli autori e della conduttrice ma soprattutto della coppia che sta facendo impazzire il web. Quella composta da Sara Simeoni e Yuri Chechi, seri quando commentano gli eventi ma anche capaci di autoironia e di far divertire il pubblico.

Simeoni insegna a Chechi in diretta i movimenti del salto

Nell’ultima puntata il siparietto tra i due olimpionici azzurri è stato esilarante. La Simeoni ha provato a insegnare al re degli anelli i movimenti per il salto in alto, giovandosi di un materassino in studio e guidando Chechi: “Fai così, stacchi col sinistro fai sinistro, destro, sinistro, stacchi e salti”. Poi lei stessa ha voluto esibirsi in un salto con capriola alla veneranda età di 68 anni e finendo tra le risate generali.

Gli spettatori sui social pazzi per Simeoni-Chechi

Sui social è delirio: “La coppia dell’estate Sara Simeoni e Yuri Chechi, fanno vedere come si salta e si vola, letteralmente, altissimo. Tamberi scansati! come non amarli” o anche: “Ma che abbiamo a fare le teche rai su RaiPlay se abbiamo Sara Simeoni che fa le capriole. Siamo sinceri dai” e ancora: “vogliamo la Simeoni tutte le domeniche!!! È un mito!!!” oppure “Sara è la regina della spontaneità, come si fa a non amarla!”.

Il web è in fiume in piena: “Datemi quello che prende Sara Simeoni” o anche: “Ma io li adoro!!! Il circolo degli anelli forever!!” e poi: “Dategli un’altra medaglia d’oro, se la merita tutta” e ancora: “A scatola chiusa non avrei dato 2 cent all’ennesimo verboso salotto/contenitore di giornalisti e vecchie glorie. Invece la RAI spiazza tutti trovando la chimica giusta con la carismatica e divertente Sara Simeoni e Juri Chechi al CircoloDegliAnelli”

C’è chi chiede: “Date immediatamente un programma del sabato sera a Yuri Cechi e Sara Simeoni!” o anche: “Trovatemelo un altro paese al mondo dove una medaglia d’oro nel salto in alto si mette a fare capriole sulla televisione nazionale a quasi 70 anni” e ancora: “Nel frattempo io, 35 anni, mi alzo dal divano con dolori misti alle vertebre” e infine: “Quanta simpatia e quanta intelligenza un mix perfetto”.

SPORTEVAI | 03-08-2021 09:02