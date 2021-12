Pellegrini e Giunta promessi sposi, il retroscena su Filippo Magnini

10-12-2021 19:51

La carriera da nuotatrice è davvero finita, ma i riflettori su Federica Pellegrini sono ben lontani dallo spegnersi.

Poco più di una settimana dopo l’addio ufficiale, e definitivo, come ha tenuto a specificare la diretta interessata, alle piscine, la Divina del nuoto italiano continua a far parlare di sé in vista del matrimonio con l’allenatore Matteo Giunta, che proprio poche ore dopo la passerella finale di Federica agli Assoluti in vasca corta di Riccione ha parlato diffusamente di particolari privati, come il momento della proposta ufficiale delle nozze e anche il progetto di avere figli, possibilmente sportivi.

Matteo Giunta rivela: “Federica Pellegrini mi ha cambiato la vita”

La data del matrimonio è però ovviamente top secret e con ogni probabilità resterà tale ancora a lungo, ma intanto Giunta è tornato sull’argomento regalando anche qualche pillola di gossip nel corso di un’intervista concessa a ‘Le Iene’, nella puntata speciale in cui la stessa Pellegrini ha svolto il ruolo della conduttrice e nella quale il tecnico ha rivelato retroscena sugli esordi della relazione tra i due, compreso qualche dettaglio molto privato…

“Stiamo insieme da tre anni. Federica è stata la prima a farsi avanti, inizialmente io me la sono un po’ tirata, ma poi mi sono lasciato andare e non ho più resistito. La prima volta? È stata molto romantica e molto bella”.

“La proposta di matrimonio l’ho fatta ovviamente io e lei ha accettato. Ci sposeremo in chiesa. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima di incontrarla non credevo all’amore eterno, , ma Fede mi ha fatto cambiare idea”

Matteo Giunta e il rapporto con il cugino Filippo Magnini

Facile immaginare un numero discretamente elevato di invitati, ma difficilmente tra questi ci sarà Filippo Magnini. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, fidanzato storico di Federica Pellegrini tra il 2011 e il 2017, è il cugino di Matteo Giunta, secondo il quale però l’ex nuotatore pesarese non accetterebbe un eventuale invito.

Alla cerimonia, insomma, pare proprio che Filippo Magnini non parteciperà… “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte e anche qualche litigio – ha ammesso Giunta – Adesso Filippo è sposato e mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo invitassi al matrimonio, non credo che verrebbe”.

Federica Pellegrini ricorda Alberto Castagnetti

Anche Federica Pellegrini ha parlato a propria volta.

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ durante la quale l’ex nuotatrice ha tenuto alta la guardia sulla propria vita privata preferendo soffermarsi sull’importanza avuta nella di due persone: lo stesso Matteo Giunta e l’allenatore storico Alberto Castagnetti, scomparso nel 2009: “Nella vita è fondamentale Incontrare le persone giuste al momento giusto. Alberto e Matteo mi hanno salvato da quello che stava succedendo nella mia vita e mi hanno fatto proseguire la carriera nel migliore dei modi”.

