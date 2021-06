Stanley Cup, la finale sarà Canadiens-Tampa Bay

La finale della Stanley Cup 2021 sarà tra i Montreal Canadiens e i campioni in carica dei Tampa Bay Lightining. Questo il verdetto delle due semifinali di Conference.

Dopo il successo per 4-2 dei canadesi nella serie contro i Vegas Golden Knights, che ha permesso a Montreal di tornare in finale dopo 28 anni, Tampa Bay ha avuto bisogno della bella per spezzare il sogno dei New York Islanders.

All’Amalie Arena un’incertissima gara 7 si è chiusa sull’1-0, permettendo alla squadra di Jon Cooper di chiudere la serie sul 4-2.

Ha deciso un gol di Yanni Gourde nel secondo periodo, al quale la formazione di Barry Trotz non è riuscita a rispondere.

Tampa Bay, che nel 2020 ebbe la meglio in finale con i Dallas Stars, conquista quindi la seconda finale consecutiva e quarta in assoluto della propria storia dopo quella del 2004, anno del primo titolo per la franchigia texana, e quella del 2015, persa contro i Chicago Blackhawks.

I Lightning sono solo la terza squadra in grado di raggiungere due finali consecutive negli ultimi 20 anni dopo i New Jersey Devils, campioni nel 2000 e sconfitti l’anno successivo, e i Pittsburgh Penguons, l’ultima franchigia capace di vincere due titoli di fila, nel 2016 e nel 2017.

26-06-2021