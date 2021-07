Stanley Cup: Tampa Bay vince anche gara 2

Altra prova di forza di Tampa Bay che si impone per 3-1 in gara 2 di Stanley Cup ai danni di Montreal. Ora i Lightning (campioni NHL in carica) guidano la serie finale per 2-0.

Decisivo il gol, in tuffo, di Coleman sull’1-1 che, di fatto, ha rotto l’equilibrio e lanciato Tampa Bay verso la vittoria: “Sapevo di essere marcato. Nessuno vuole tuffarsi sul ghiaccio ma era l’unica cosa da fare”, le parole riportate da ESPN dello stesso Coleman.

I risultati della notte:

TAMPA BAY LIGHTNING – MONTREAL CANADIENS 3-1 (SERIE 2-0)

OMNISPORT | 01-07-2021 07:35