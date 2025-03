Statistiche truccate in Serie A: la Procura apre un'inchiesta, Scafati smentisce ma caccia tre collaboratori

L'indagine, resa nota dalla Gazzetta dello Sport e dal programma tv Le Iene, agita il fantasma delle scommesse. Il club campano: "Estranei agli episodi oggetto di verifica".

Sullo sfondo c’è un possibile caso scommesse, legato presumibilmente alle statistiche di alcune partite del massimo campionato di basket che sarebbero state alterate. E la Procura della Fip intende vederci chiaro. La giustizia sportiva della palla a spicchi ha annunciato l’apertura di un’indagine volta a verificare “la fondatezza di possibili alterazioni delle rilevazioni statistiche di alcune partite”. Nessun nome, nessun club indicato nella nota. Ma la smentita di un club che ha negato ogni coinvolgimento, paradossalmente, ha acceso i riflettori proprio sulla squadra in questione: Scafati.

Statistiche truccate, l’articolo Gazzetta e l’inviato de Le Iene

A raccontare per primo la vicenda era stato un articolo di Mario Canfora sulla Gazzetta dello Sport. Poi è arrivata la trasmissione tv Le Iene, che ha provato ad approfondire le voci sul possibile comportamento anomalo degli addetti alle rilevazioni dei dati dei singoli match (punti, tiri provati e riusciti, rimbalzi, assist, palloni recuperati, falli e quant’altro) proprio di Scafati. E infine un comunicato dello stesso club campano, che ha preso le distanze da certi tipi di comportamenti e ha annunciato il siluramento di tre collaboratori: due adetti alle statistiche e il responsabile della comunicazione. Solo una coincidenza?

Indagine della Procura Fip, Scafati smentisce il coinvolgimento

La nota della Givova Scafati si apre infatti con la categorica smentita di “ogni tipo di coinvolgimento diretto in questa vicenda”. Il club presieduto dall’appassionato presidente Nello Longobardi ribadisce a chiare lettere “la sua totale estraneità agli episodi oggetto di verifica da parte della Procura Federale”, specificando allo stesso tempo che “nessun tesserato del club, nello specifico, risulta o è stato mai coinvolto negli avvenimenti oggetto di indagine”.

Scafati, via due addetti alle statistiche e il responsabile comunicazione

Scafati si dice pronta ad adire le vie legali costituendosi parte civile in un eventuale procedimento penale con conseguente richiesta di risarcimento danni a tutela della propria immagine da possibili strumentalizzazioni, ma allo stesso tempo annuncia di aver “precauzionalmente sostituito i collaboratori esterni, quindi non diretta propaggine della società, addetti alla rilevazione statistica e di aver proceduto alla risoluzione di ogni tipo di rapporto con il responsabile della comunicazione del club“. Insomma qualcosa che non quadra sembra esserci, ma il club assicura di non averne mai saputo niente. La Procura della Federbasket è chiamata a sbrogliare l’intricata matassa.