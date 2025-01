Basket, stangata su Scafati: 7 mesi al patron Longobardi e 3 giornate di squalifica. Ma in panca ecco Ramondino

Arrivano maxi squalifiche in casa Scafati dopo il convulso finale del match con Trieste: 7 mesi al presidente Longobardi e 3 turni al campo. Bologna, che shock: Clyburn fuori due mesi

Arriva un’autentica mannaia sulla Givova Scafati, che oltre al danno per la sconfitta subita in casa al supplementare contro Trieste si ritrova beffata dal referto del Giudice Sportivo. Soprattutto a pagare la cauzione per tutti è il presidente Nello Longobardi, non nuovo peraltro a finire nella storia dalla parte meno desiderata: inibizione per 7 mesi, fino al 7 agosto 2025, e ben tre giornate di squalifica al campo da gioco, oltre a un paio di multe per complessivi 5.000 euro (4.000 per offese e 1.000 per presenza indebita di persone non autorizzate nel tunnel d’accesso agli spogliatoi). Insomma, decisamente tanto carbone nella calza della Befana.

Scafati, la mano pesantissima del giudice sportivo

Longobardi è stato squalificato per 7 mesi “perché, per tutto l’arco della gara, offendeva gli arbitri e protestava avverso le decisioni degli stessi, anche sporgendosi, in diverse occasioni, dalle transenne e perché, al termine della gara, insultando e minacciando gravemente (“Meno male che hai la maglia grigia, ma prima o poi ci rivedremo fuori di qui”) il secondo arbitro, sbatteva ripetutamente la porta dello spogliatoio degli arbitri, colpendo in una occasione, con danno lieve ad una spalla, il medesimo secondo arbitro”.

Le tre giornate di squalifica al PalaMangano sono invece diretta conseguenza dell’invasione di campo di più individui avvenuta durante l’overtime della gara contro Trieste. La Procura Federale peraltro s’è riservata di comminare ulteriori sanzioni, dal momento che è stata aperta un’inchiesta sui fatti avvenuti nell’immediato post partita.

La società campana, anche se ancora soltanto in via ufficiosa, ha fatto sapere che presenterà ricorso contro tutti gli addebiti formulati dal Giudice Sportivo, provando a rendere un po’ più indolore una pillola che altrimenti rischia pesantemente di condizionare anche il cammino in campionato della squadra, invischiata nei bassifondi della classifica.

Cambio in panchina: via Pilot, ecco Ramondino

Peraltro a Scafati quella odierna è stata una giornata di grossi cambiamenti: Damiano Pilot, il tecnico che a inizio dicembre aveva ereditato la panchina dalle mani di Marcelo Nicola, non sarà più il capo allenatore della Givova, che avrebbe trovato un’intesa di massima con Marco Ramondino, artefice del miracolo Tortona nelle scorse stagioni.

Ramondino, avellinese doc, è fermo da poco più di un anno, da quando proprio la Bertram decise di esonerarlo alla vigilia delle festività di Natale 2023 dopo il difficile avvio della passata stagione. Pur se accostato a diversi club, fino ad oggi è rimasto ancora libero, ma sembrerebbe essere arrivato per lui il momento di tornare ad allenare, per giunta vicino a casa.

Scafati ha raccolto in stagione 4 vittorie e 10 sconfitte in LBA, mancando l’accesso alla final eight di Coppa Italia. Nelle ultime 5 giornate, però, il rendimento è ulteriormente calato, con un solo successo a fronte di 4 sconfitte, che ha prodotto l’esonero di Pilot.

Bologna, che guaio: Clyburn fuori più di due mesi

Anche a Bologna non sono ore facili, ma per motivi diametralmente opposti. Perché in casa Virtus la tegola è arrivata direttamente dalle stanze dell’infermeria, da dove i referti ai quali si è sottoposto Will Clyburn hanno confermato i timori della prima ora: lesione della fascia plantare del piede sinistro, che si traduce in due mesi abbondanti di stop, soggetti a nuova rivalutazione tra una decina di settimane.

Una mannaia che s’abbatte sulla formazione di Ivanovic, reduce dalla vittoria nel derby sempre rovente di Reggio Emilia, e ora forse costretta a tornare sul mercato per ovviare alla grossa perdita. Clyburn peraltro con l’arrivo del tecnico montenegrino aveva sensibilmente migliorato le proprie stats, tanto da rifuggire qualsiasi voce riguardante un possibile addio a stagione in corso.

Anche Ante Zizic non è ancora pronto per tornare in campo, ma nel caso dell’ex Cavs la prospettiva è quella di un ritorno programmato subito dopo la metà di gennaio. Tornike Shengelia invece è pronto a fare il suo debutto nel 2025 nella sfida di venerdì sera contro il Baskonia (all’andata decisa proprio da un canestro sulla sirena di Clyburn).