Tortona, Ramondino non si nasconde: “Tutti ci aspetteranno al varco”

24-09-2022 15:51

Non ha paura di fare i conti con aspettative molto più alte di quelle dell’anno scorso Marco Ramondino, coach di una Bertram Tortona da cui in tanti, anche nel 2022/2023, si aspettano cose importanti.

“Ogni anno l’asticella sale, ma è giusto che sia così, nello sport, non solo nel basket, non ci si può fermare. Attorno a te c’è sempre chi lavora per migliorarsi e se tu ti fermi, ti sorpassano” ha affermato al Foglio l’allenatore bianconero.

“So che quest’anno tutti ci aspetteranno al varco, ma già dopo la prima parte della scorsa stagione, Tortona che era una neopromossa veniva guardata in modo differente. Ci sono due tipi di aspettativa, quella sul risultato che è difficilmente controllabile perché ci sono tantissimi fattori che intervengono e poi c’è l’aspettativa sul lavoro e sulle prestazioni e su questo dobbiamo lavorare mettendo un’asticella molto alta perché lavorare molto bene, lavorare meglio, lavorare in maniera intelligente poi ci porta a ottenere i risultati sul campo”.

Questi ultimi passeranno per gran parte anche dall’amalgama che verrà a crearsi all’interno del nuovo roster allestito per la stagione.

“Quest’anno siamo cambiati molto nella testa, ci sono giocatori che dovranno diventare leader. Abbiamo cercato di alzare il potenziale fisico e atletico della squadra, ma l’obiettivo è di mantenere la nostra identità sia dal punto di vista tecnico che dell’atteggiamento. Dobbiamo fare in modo che le nuove qualità si aggiungano a quelle che avevamo, non le sostituiscano”.