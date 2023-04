Stefano Pescosolido su Sinner: "Prima parte di stagione soddisfacente"

Il commentatore del tennis ha espresso la sua opinione sull'atleta altoatesino

05-04-2023 10:13

Stefano Pescosolido, commentatore del tennis per Sky Sport, è stato intervistato da OA Sport per trarre un bilancio sulla stagione disputata sin qui da Jannik Sinner: “Prima parte positiva, è molto cresciuto sotto il profilo gestionale. Guardandolo giocare si comprende come il suo tennis non sia solo più istinto. Ci sono idee e consapevolezza. Non è poco per un tennista come lui che tira molto forte e quindi si prende non pochi rischi nel corso delle partite. Non è un perdente di successo, anche perché mi risulta che finora di tornei ne abbia vinti 7 e a 21 anni non è poco. Non saranno eventi di primissimo livello, ma la stagione tennistica non è fatta solo di Slam e di 1000 e la classifica la si fa sulla continuità di rendimento. Certo, ci si aspetta il grande risultato, ma io non credo che a Jannik manchi molto per centrare questo obiettivo. Nel 2023 ha vinto un torneo, raggiunto due semifinali, di cui una nel 1000 a Indian Wells, e due Finali (Miami e Rotterdam ndr), battendo nel proprio percorso Stefanos Tsitsipas (n.3 del mondo), Carlos Alcaraz (n.2 del mondo), Andrey Rublev (n.6 del mondo). Per me è solo questione di tempo. Non è una scusa, ma è frutto di quanto si sta vedendo in campo e nelle Finali citate ha perso contro Medvedev, giocatore capace di battere anche Djokovic“.

A Sinner mancherebbe un altro step: “E’ già riuscito a diminuire i tempi delle partite nei primi turni, dove in passato faceva molta fatica, ma deve ancora comprendere che in un match non è possibile spingere a tutta ogni scambio. E’ necessario ottenere punti “gratuiti” e sfruttare meglio certe situazioni. Lui ha pagato a caro prezzo le fatiche del match contro Alcaraz e ci può anche stare che dopo tre ore ad altissima intensità, si faccia fatica a ritrovare le giuste sensazioni anche perché Jannik non ha così tante esperienza di incontri giocati a quel livello. Del resto, di semifinali in un 1000 ne ha disputate solo tre e a Miami ha battuto in successione Dimitrov, Rublev e Alcaraz, mentre Medvedev ha avuto anche un tabellone più “comodo”. Credo che queste partite gli saranno molto utili per evitare di arrivare in fondo a un torneo non al meglio come gli è accaduto in Florida“.

Sinner può arrivare alle ATP Finals? “Facendo gli scongiuri, direi di sì. Ora è n.4 della Race e secondo me ha le possibilità per consolidare quella posizione. Poi se dovesse esserci il grande exploit…incrociamo le dita“.