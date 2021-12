Steiner: "Impressionato da Mick Schumacher"

30-12-2021 12:34

Il team principal della Haas Gunther Steiner a The Race ha ammesso di essere stato impressionato dalle ultime prestazioni di Mick Schumacher: “Ne sono ancora sorpreso, eravamo molto vicini alle posizioni di metà classifica. Eravamo chiaramente dietro di loro per il motivo che non abbiamo sviluppato nel corso dell’anno, ma appunto per questo mi ha impressionato”.

“Tutto questo fa parte del conoscere meglio la macchina e me stesso, nelle ultime gare siamo stati in grado di massimizzare ciò che avevamo e, anche quando non lo abbiamo fatto, eravamo comunque molto vicini a Raikkonen e ad altri. Quindi, penso che ci sia stata effettivamente una sorta di miglioramento, frutto del modo in cui ci siamo preparati insieme al team. Ora abbiamo davvero una grande motivazione all’interno della squadra per il prossimo anno e, se lavoriamo come abbiamo fatto quest’anno, le cose andranno bene”.

