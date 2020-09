Stella Rossa fuori dalla Champions: Falcinelli sbaglia un rigore

Fine della corsa per la Stella Rossa, già fuori dalla Champions League: i campioni di Serbia sono stati eliminati dall’Omonia Nicosia e dovranno ripartire dall’Europa League.

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, i ragazzi allenati da Dejan Stankovic hanno affrontato i supplementari e i conclusivi calci di rigore che, purtroppo per loro, si sono rivelati fatali.

Due gli errori dal dischetto: uno di Degenek e l’altro di Diego Falcinelli, all’esordio in Europa con i biancorossi che lo hanno prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Bologna.

Per Falcinelli si è trattato della seconda presenza in assoluto con la Stella Rossa dopo quella raccolta in campionato nel match contro il Cukaricki, concluso con una vittoria. Proprio il risultato che sarebbe servito ieri pomeriggio per passare il turno.

OMNISPORT | 17-09-2020 13:14