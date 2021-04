Steph Curry incorona Tatum: "È un talento supremo"

Lo spettacolo del TD Garden, dove si sono affronta Boston Celtics e Golden State Warriors con vittoria della squadra di Brad Stevens per 119-114 resterà a lungo nella mente e negli occhi degli appassionati.

Sugli scudi Steph Curry e Jayson Tatum, autori rispettivamente di 47 e 44 punti.

Al termine del match, complimenti reciproci tra le due stelle: “Abbiamo avuto due grandi prestazioni. Sono felice che siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma lui è sicuramente uno dei più grandi di sempre. Guadagnare il suo rispetto e vincere una partita la stessa sera… beh, è stata una grande serata” ha detto Tatum, protagonista di una doppia doppia con 10 rimbalzi, 16/25 dal campo e 5/9 da tre.

Queste invece le parole di Curry verso il giovane avversario: “Jayson è un talento assoluto per il modo in cui riesce a scegliere quello che fare e come riesce a gestire la partita, per le sue abilità, la sua taglia fisica e il sistema in cui gioca”.

OMNISPORT | 18-04-2021 10:46