Sticchi Damiani promuove il Lecce

Da squadra favorita per la promozione a big costretta a inseguire dopo due sconfitte consecutive. L’incerto campionato di Serie B non risparmia neppure il Lecce, che ha perso contatto con i primi posti dopo le sconfitte contro Pisa e Spal.

Più grave il ko di Ferrara perché subito contro una diretta concorrente, ma per il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, contro la Spal si è vista una squadra in ripresa rispetto al tracollo in terra toscana:

“La Spal è una grande squadra, ma ha vinto grazie a un eurogol straordinario – il commento del numero uno giallorosso al ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ – Questo è stato un altro Lecce rispetto a quello della sconfitta con il Pisa. Ho visto segnali incoraggianti, tanta concentrazione, i ragazzi hanno fatto la loro parte con abnegazione. È stato un Lecce lucido, che non ha giocato sull’emotività della sconfitta. È mancato purtroppo solo il risultato, anche se non è davvero una cosa da poco“.

OMNISPORT | 23-12-2020 19:46