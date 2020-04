Sticchi Damiani: "Riprendere solo in sicurezza"

"La mia linea è di prudenza e responsabilità. I paletti per ricominciare a giocare devono essere di sicurezza assoluta e superamento della crisi. Non mi appassiona idea di indovinare la data per l'inizio, mi interessa più il tema di quando finire, un termine ultimo anche in funzione della prossima stagione". Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, non vuole prendere in considerazione l'idea di annullare la stagione e spera che il campionato riprenda ma solo quando sarà possibile.

"Se ci sono le condizioni di sicurezza occorre riprendere, sapendo che uno dei candidati principali alla retrocessione sono io – sottolinea ai microfoni di Radio24 – Se parliamo di voglia, nessuno ne ha di ricominciare così, ma è la situazione contingente ma la disponibilità a volere sacrificare un po' tutto, vacanze e altro c'è. Potrei anche finire lo stesso in pareggio e conservare la A, ma dico che voglio giocare anche a costo di retrocedere perché ho sposato il sistema calcio. E poi, nel momento in cui il Paese dovesse ripartire, non è che il calcio si può tirare indietro, non si parla solo di un gioco ma di un'industria".

SPORTAL.IT | 02-04-2020 16:03