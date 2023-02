Stoichkov, da allenatore a commentatore: “Mi diverto di più”

L’ex attaccante bulgaro, talento sopra le righe ma noto anche per il suo carattere burrascosco e diretto, ha dismesso gli abiti da allenatore e ora giudica il calcio tramite la tv Univision senza troppi giri di parole.

04-02-2023 14:56

È sempre stato un giocatore di alta classe e, tra tutto, lo dimostra il Pallone d’Oro conquistato nel lontano 1994, ma di personalità da vendere ne aveva tanta anche fuori dal campo: Hristo Stoichkov è tornato.

Questa volta non come allenatore ma come commentatore grazie alle tv Univision. Al quotidiano AS ha dichiarato: “Oggi me la passo bene, molto meglio di quando giocavo, ma meglio anche di quando allenavo, commentare il calcio tramite immagini ti porta a dire le cose come stanno, ed io sono proprio fatto così”.

“Se mi manca la Panchina? Affatto. Ho vissuto un paio di cose brutte che mi hanno toccato il cuore. Io ho sempre lottato per la mia squadra, per il mio paese, per il Barcellona, ma sono venute fuori conversazioni di quando ero al Celta con presidenti che si mettevano d’accordo su chi dovesse vincere e chi perdere, ho mandato tutti a F…”.

Infine sul Barcellona: “Amo quei colori, mi hanno dato tutto e non mi hanno mai lasciato solo, penso che Xavi farà bene, lui conosce la strada”.