Storico Sinner: semifinale a Vienna, top ten e Finals ad un passo

Il 2021 da favola di Jannik Sinner non è ancora finito. Anzi, promette di essere discretamente lungo…

Atp Vienna, Jannik Sinner in semifinale: Finals sempre più vicine

Il campioncino di San Candido, reduce dal quarto torneo vinto in stagione, ad Anversa, si è infatti qualificato per le semifinali dell’Atp 500 di Vienna, demolendo ai quarti il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero quattro in Austria.

Sinner, favorito numero settle del seeding, si è imposto in poco più di un’ora e mezzo con il punteggio di 7-5, 6-1.

Ranking Atp, Sinner nella Top Ten

Per Jannik Sinner si è trattato di un successo storico perché è valso il nuovo best ranking in carriera con l’ingresso nella top ten della classifica Atp, al 10° posto, ad appena 20 anni, nonché la posizione numero 8 della Race in vista delle Atp Finals di Torino, l’ultima utile per partecipare al torneo.

Le prospettive di salire ancora peraltro sono buone, visto che l’avversario in semifinale sarà lo statunitense Frances Tiefoe, proveniente dalle qualificazioni, e capace di eliminare ai quarti l’argentino Diego Schwartzman, a propria volta battuto da Sinner nella finale di Anversa.

Nell’altra semifinale saranno di fronte Alexander Zverev e il sorprendente spagnolo Carlos Alcaraz, chee ha eliminato Matteo Berrettini.

Per Sinner è quindi sempre più vicina la prima partecipazione in carriera alle Finals, per quello che sarebbe il penultimo appuntamento della stagione prima della Coppa Davis, dove è fresco di prima convocazione da parte del capitano dell’Italia Filippo Volandri.

Sinner-Ruud: la partita

Sinner parte subito bene strappando il servizio all’avversario, per poi tenere il proprio turno di battuta resistendo alla reazione del norvegese, che si era guadagnato una palla break, annullata da un perentorio ace di Jannik.

Ruud è tuttavia entrato in partita con il passare dei minuti, così dopo aver salvato il servizio a fatica evitando un altro break ha strappato il servizio a Sinner nel sesto gioco.

Il match ha poi seguito l’andamento dei servizi fino ad un passo dal tiebreak, quando Sinner ha piazzato un altro break grazie a un violento e preciso lungolinea valso il 6-5 e il conseguente servizio successivo per il set. Jannik non ha tremato portando a casa il primo parziale e sancendo di fatto la svolta del match.

Ruud pagherà infatti il colpo in avvio del secondo set, perdendo i primi due servizi. Sinner tiene i propri turni di battuta, ma sul 4-0 si concede un momento di flessione, restituendo uno dei due break all’avversario. Sarà l’ultima sbavatura per il talento del tennis italiano e mondiale che chiude sul 6-1 e vola sempre più in alto.

