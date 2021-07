Storico trionfo per Collin Morikawa al British Open

Il 24enne statunitense Collin Morikawa ha vinto la 149a edizione del British Open, o meglio, The Open Championship, alla sua prima partecipazione al Major britannico dopo che nell’agosto dell’anno scorso aveva fatto lo stesso trionfando all’esordio nel PGA Championship: nessuno ci era mai riuscito.

Il californiano sulle 18 buche del Royal George’s Golf Club ha inanellato 265 colpi in 4 giri del green, 15 sotto il par, miglior totale di sempre, battendo il connazionale Jordan Spieth, campione nel 2017 e oggi secondo a quota 267. Terzo posto ex-aequo a 269 per lo spagnolo Jon Rahm e per il sudafricano Louis Oosthuizen, vincitore del torneo nel 2010 e in testa per i primi tre giri prima di cedere il passo nell’ultimo.

