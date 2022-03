Strade Bianche: duello Pogacar-Alaphilippe sugli sterrati senesi

05-03-2022 11:50

Mancheranno Van der Poel, van Aert e Pidcock ma Tadej Pogacar e Julian Alaphilippe bastano e avanzano per rendere scoppiettante e avvincente l’edizione 2022 della Strade Bianche.

Considerata per spettacolarità e particolarità del tracciato la sesta classica monumento del calendario, la corsa senese quest’anno non avrà tanti dei suoi protagonisti più attesi ma saprà comunque regalare emozioni e un degno vincitore.

Solo infatti chi è dotato di grandissime gambe potrà avere la meglio al termine dei 184 chilometri della gara odierna, una prova che al suo interno proporrà la solita sequenza di strappi terribili e insidiosi settori in sterrato.

In particolare, saranno ben 63 i chilometri da affrontare su strada bianca e, fra questi, occhio soprattutto a quelli che i corridori troveranno a Lucignano d’Asso (quasi 12km), Monte Sante Marie (11,5) e, nel finale, a Colle Pinzuto e Le Tolfe, tratti questi dove con un’azione di forza si potrebbe decidere la corsa.

È qui che verosimilmente dovrebbero entrare in scena i favoriti per la vittoria finale tra cui, oltre a Pogacar e Alaphilippe, è giusto annoverare anche Alessandro Covi (compagno dello sloveno), Tim Wellens, Michael Matthews, Alejandro Valverde, Richard Carapaz e Jakob Fulgsang, tutti uomini con le credenziali per puntare al successo in Piazza del Campo, traguardo dove si arriverà dopo aver percorso il durissimo strappo in lastricato di via Santa Caterina.

Di seguito l’indicazione con tutti i tratti sterrati che i corridori dovranno affrontare e la loro lunghezza.

1.Vidritta 2,1 km

2.Bagnaia 5,8 km

3.Radi 4,4 km

4.La Piana 5,5 km

5.Lucignano d’Asso 11,9 km

6.Pieve a Salti 8 km

7.San Martino in Grania 9,5 km

8.Monte Sante Marie 11,5 km

9.Monteaperti 0,8 km

10.Colle Pinzuto 2,4 km

11.Le Tolfe 1,1 km

OMNISPORT