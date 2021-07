Su di giri in discoteca: chi è l'azzurro che spopola anche sul web

Dalle piroette in campo a quelle in discoteca. C’è un azzurro che da qualche ora spopola anche sul web, dopo aver trionfato agli Europei con la nazionale di Roberto Mancini. Si tratta di Federico Chiesa, uno degli eroi del successo azzurro nella competizione itinerante organizzata dall’Uefa. Dopo la vittoria e i festeggiamenti “istituzionali”, con tanto di nomina a Cavaliere decisa da Mattarella per ogni calciatore dell’Italia campione, l’attaccante della Juventus è stato beccato in un locale dove si è letteralmente scatenato.

Casa e Chiesa? No: serata in disco

Nulla di compromettente, meglio chiarirlo subito. Chiesa, in alcuni video diffusi on line, è stato immortalato nel cuore di una serata in discoteca. In uno di questi, con occhi spiritati, espressione spaesata e probabilmente anche un po’ alticcio, ha risposto con un cenno del braccio a qualche tifoso che l’aveva riconosciuto. In un altro canta (o almeno ci prova) insieme al fratello. Insomma, un ragazzo di 23 anni che dopo un mese e più di ritiro ha trovato finalmente il tempo per divertirsi un po’. Anche se le immagini, diventate immediatamente virali, lo hanno esposto a qualche critica.

Chiesa in disco, i mugugni dei social

Pur avendo mantenuto sempre un atteggiamento composto, Chiesa è stato bacchettato da alcuni utenti sui social per la sua serata allegra. “La mia domanda su Chiesa in discoteca è: perché é in discoteca quando ho degli amici che la discoteca non l’hanno potuta aprire?”, chiede un follower. “Sembra che non abbia bevuto neppure un dito di birra in vita sua: era completamente partito, che ridere”, scherza una tifosa. “Ubriaco perso, ma sempre impeccabile: muoio”, aggiunge un altro utente. E ancora: “Ma avete visto come balla?”. Ma molti si dissociano: “Perché il fatto che Chiesa fosse brillo in discoteca in vacanza per i fatti suoi dopo aver vinto l’europeo dovrebbe essere un problema? Non ho capito, è un ragazzo normale, fa quello che gli pare”. Oppure: “Mi spiegate esattamente cosa farebbe ridere dei video di Chiesa in disco?”.

Chiesa, un Europeo da ‘spaccapartite’

Al di là delle immancabili polemiche, Chiesa – come tutti gli altri azzurri – dopo Euro 2020 in cui ha messo in mostra le sue doti da “spaccapartite” soprattutto contro Austria e Spagna, ha beneficiato di tre settimane di vacanza, come previsto dai protocolli Uefa e Fifa. Vacanza in cui peraltro Chiesa, oltre che dalla bella compagna Federica, è accompagnato da un fisioterapista messo a disposizione dalla Juventus. La botta alla caviglia rimediata negli ultimi minuti della finale contro l’Inghilterra, infatti, pur non avendo provocato lesioni, va monitorata con attenzione.

SPORTEVAI | 17-07-2021 10:55