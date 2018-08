Su Saponara si intromette il Cagliari

Né Spal, né Udinese, che pure erano interessate, hanno per diversi motivi affondato il colpo per Riccardo Saponara, centrocampista offensivo che non sembra proprio rientrare nei piani futuri della Fiorentina e del suo tecnico, Stefano Pioli.

L'ex milanista ha estimatori anche a Cagliari e la società isolana starebbe pensando a lui nel caso in cui Joao Pedro venga squalificato.

Per il romagnolo classe 1991 la richiesta della Fiorentina sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 04-08-2018 10:00