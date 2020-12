Su Twitter vola il rossonero: segnale per il mercato

Più che della mancanza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan sta risentendo di quella di Simon Kjaer. Questo il pensiero di molti milanisti nel commentare il pareggio di ieri in casa del Genoa, partita in cui la squadra di Pioli ha subito altri due gol, dimostrando problemi preoccupati – almeno per i supporter rossoneri – in fase difensiva.

Kjaer in top trend su Twitter

L’importanza di Kjaer per i milanisti emerge da un dato: il nome del difensore è finito in top trend su Twitter, segnale del fatto che sono in tanti i tifosi a rimpiangerlo. E, inevitabilmente, parlando di Kjaer i fan del Milan arrivano a sottolineare nuovamente come a gennaio sia assolutamente necessario l’acquisto di un centrale difensivo affidabile.

“Probabilmente prendiamo più gol per una serie di fattori (stanchezza su tutti, ieri mancava Bennacer)… ma l’assenza di Kjaer sta pesando più di quella di ibra carte alla mano”, il commento di Saint-Just. Dario concorda: “Ragionando in modo semplice: la prima cosa che si nota è che si continua a segnare, ma si pareggia perché si prendono gol che prima non si prendevano. La differenza è che manca Kjaer”.

Senza il danese il Milan soffre

E Alessio ricorda che “da quando Kjaer è rotto abbiamo preso gol in tutte le partite, tranne con i ragazzini dello Sparta Praga”. “Ibra e Kjaer sono sicuramente fondamentali. Ma senza Kjaer dietro siamo penosi. I due gol presi ieri sono da terza categoria”, aggiunge Macho.

“No Kjaer No Party”, scrive Laris, mentre Gio cita appunto il mercato: “Manca un sostituto degno per Kjaer (chi l’avrebbe detto l’anno scorso) e Ibra… Ma è altrettanto vero che la rosa profonda e competitiva non la costruisci in 2/3 mercati. Già rispetto a 3 anni fa siamo avanti”.

SPORTEVAI | 17-12-2020 11:04