Milan, Pioli: "Stiamo subendo troppi gol"

Seconda frenata consecutiva per il Milan di Stefano Pioli, che ora sente il fiato sul collo dell’Inter. Con il Genoa è finita in parità. “Una partita complicata e difficile, gli avversari ci hanno chiuso tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasione per passare in vantaggio, è stata una partita complicata ma siamo stati bravi a pareggiarla. Anche oggi abbiamo subito due gol concedendo poco agli avversari, i gol che stiamo subendo stanno diventando un po’ troppi. Il campo non ti permetteva di giocare un calcio preciso e di qualità”.

“Avevamo fuori sei giocatori e cambiano le caratteristiche, questo è il nostro momento ed adesso dobbiamo stringere i denti. Chi ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza. La prestazione di Tonali? E’ un centrocampista completo, oggi non era facile per i nostri mediani. Ha le qualità per inserirsi e far girare il gioco”.

“Non saranno le prossime due partite a dire quale saranno le nostre prospettive, sappiamo che questo club è molti anni che non va in Champions League ed è quello il nostro obiettivo. Veniamo da lunghi periodi di tante partite, ho visto una squadra molto volenterosa e generosa”.

OMNISPORT | 16-12-2020 23:14