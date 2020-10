Suarez non l'ha presa bene: "Ho pianto per giorni"

Dopo essere stato accostato per settimane alla Juventus, alla fine Luis Suarez è approdato all’Atletico Madrid. L’attaccante uruguagio, tra i più letali degli ultimi anni. ha esordito alla grande con i Colchoneros iniziando una nuova fase della sua carriera. Senza però dimenticare quanto successo al Barcellona.

Koeman, nuovo tecnico dei blaugrana, ha infatti deciso di non puntare su Suarez, che ha così dovuto cercarsi una nuova squadra. Quanto accaduto a settembre ha lasciato il segno nell’ex attaccante di Ajax e Liverpool, che non si è nascosto riguardo quanto provato.

Decisivo nell’incontro tra Uruguay e Cile, Suarez ha parlato al termine dello stesso: “Sono stati giorni complicati finché non è arrivato il debutto. Ho pianto per giorni per quello che ho vissuto”.

“Non mi sono piaciuti i messaggi del club che mi chiedevano di trovare una soluzione per lasciare Barcellona, per la forma, non per altro, perché bisogna accettare che un ciclo possa chiudersi, ma quando ti vai ad allenare e ti dicono di metterti da parte quando è il momento di giocare la partita 11 contro 11… beh, non è bello”.

Suarez insomma accetta l’addio al Barcellona, ma non i modi: “Siamo adulti, ma dopo sei anni di Barcellona c’erano altri modi per dirmi che il club riteneva che dovevo cambiare aria”.

“Non sono state corrette le forme di comunicazione che hanno scelto e per questo anche Messi si è infastidito, lui sa quello che abbiamo sofferto in quel momento e non mi ha sorpreso il suo sostegno pubblico nei miei confronti. Lo conosco bene e so che dolore provava per i metodi scelti per dirmi di andar via”.

OMNISPORT | 09-10-2020 15:16