Mondiali donne: PAGELLE Sudafrica-Italia 3-2, Caruso illude, male Bonansea

L’Italia compie troppi errori contro il Sudafrica ed esce dal Mondiale femminile. Le azzurre vengono mandate ko nella gara contro la formazione di Ellis terminata con il risultato finale di 3-2. Delusione nel volto di Milena Bertolini e delle sue ragazze, che non replicano l’impresa compiuta nel 2019 e chiudono il torneo iridato al terzo posto del gruppo G.

Sudafrica-Italia, il commento della gara

In una piovosa e ventosa Wellington, l’Italia ripropone in avvio di gara la stessa trama propositiva messa in scena sia contro l’Argentina, sia contro la Svezia. Di fatto, passa in vantaggio grazie a un calcio di rigore, ma in seguito iniziano a subire il pressing del Sudafrica finendo per complicarsi la vita. La reazione dell’Italia è immediata ma fuggevole, con gli errori individuali che crescono esponenzialmente. D’altra parte, le ragazze di Ellis aumentano la fiducia e si mettono in carreggiata. Regna la poca tranquillità in tutti i reparti delle azzurre, che finiscono per sprecare palle preziose.

Nella ripresa, l’Italia segue la scia della prima frazione di gioco con il Sudafrica che pigia il piede sull’acceleratore. Dopo tanti tentativi da parte della squadra di Ellis, le ragazze di Bertolini hanno ripreso a lottare tornando momentaneamente a sorridere anche per effetto della vittoria della Svezia sull’Argentina. Tutto vano, perchè Kgatlana gela le azzurre nel recupero. L’Italia è fuori dal Mondiale femminile.

Le pagelle dell’Italia

DURANTE 5: poca reattività e qualche errore in fase di impostazione. Compie un miracolo sul possibile 3-1 a favore del Sudafrica.

poca reattività e qualche errore in fase di impostazione. Compie un miracolo sul possibile 3-1 a favore del Sudafrica. DI GUGLIELMO 5.5 (ST 19′ Bartoli 6): ferma chiunque voglia raggiungere l’area azzurra, seppur con qualche fallo di troppo. Meglio rispetto alle sue compagne di reparto.

ferma chiunque voglia raggiungere l’area azzurra, seppur con qualche fallo di troppo. Meglio rispetto alle sue compagne di reparto. ORSI 4 (ST 53′ GLIONNA S.V.): compie un erroraccio che si concretizza in autogol. Troppa disattenzione. Rivedibile, insieme alle compagne in difesa, nei gol segnati dal Sudafrica.

compie un erroraccio che si concretizza in autogol. Troppa disattenzione. Rivedibile, insieme alle compagne in difesa, nei gol segnati dal Sudafrica. LINARI 5: salva in extremis qualche palla pericolosa, ma ne dimentica molte altre.

salva in extremis qualche palla pericolosa, ma ne dimentica molte altre. BOATTIN 5: troppa imprecisione nei passaggi.

troppa imprecisione nei passaggi. GIUGLIANO 5: si aggrega alle compagne che, nel corso della gara, hanno sciupato troppe palle. Svolge la sua partita senza troppi colpi di scena.

si aggrega alle compagne che, nel corso della gara, hanno sciupato troppe palle. Svolge la sua partita senza troppi colpi di scena. CARUSO 7.5 (ST 29′ CANTORE S.V.): gela Swart dal dischetto e segna in una situazione rocambolesca. Dà speranza alle sue ragazze.

gela Swart dal dischetto e segna in una situazione rocambolesca. Dà speranza alle sue ragazze. BECCARI 5.5 (ST 29′ GREGGI 5.5): propositiva in avvio di gara. Si lascia ingolosire e lascia sfumare palle velenose.

propositiva in avvio di gara. Si lascia ingolosire e lascia sfumare palle velenose. DRAGONI 6.5: dimostra ancora una volta tutto il suo carattere e la sua ottima lettura di gioco.

dimostra ancora una volta tutto il suo carattere e la sua ottima lettura di gioco. BONANSEA 4.5 (ST 19′ GIRELLI 6): ennesima prestazione deludente. Troppi errori che evidenziano la sua confusione in campo.

ennesima prestazione deludente. Troppi errori che evidenziano la sua confusione in campo. GIACINTI 6: guida l’attacco dell’Italia nel miglior modo possibile e prova anche qualche tentativo dalla distanza. Lotta fino all’ultimo minuto.

guida l’attacco dell’Italia nel miglior modo possibile e prova anche qualche tentativo dalla distanza. Lotta fino all’ultimo minuto. BERTOLINI 4.5 (ALL.): gli errori delle sue ragazze pesano come macigni. I cambi concedono qualche speranza, ma le scelte si rivelano sbagliate.

L’Italia è fuori dal Mondiale femmminile

L’Italia viene beffata nei minuti di recupero dal Sudafrica ed esce dal Mondiale femminile. Le azzurre chiudono il loro cammino nel torneo iridato dopo la vittoria conquistata contro l’Argentina e le due sconfitte subite rispettivamente contro Svezia e le ragazze di Ellis. Quest’ultime due squadre festeggiano il passaggio agli ottavi di finale. In bilico il futuro della ct Milena Bertolini vicina alla scadenza di contratto.