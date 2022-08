Südtirol: Bisoli è il nuovo allenatore

29-08-2022 09:38

Tre partite e tre sconfitte per il SüdTirol che si affaccia per il primo anno della sua storia nel campionato cadetto di serie B. Non certo un inizio esaltante, ma la cadetteria è uno dei campionati più lunghi, logoranti e anche sorprendenti d’Italia, per cui, per ora, c’è ancora tutto il tempo per risalire la china.

Compito affidato al nuovo tecnico, Pierpaolo Bisoli.

Il tecnico, 55enne, proviene dall’esperienza alla guida del Cosenza, nel campionato di serie B 2021-2022. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout.

Si è legato all’FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023 con opzione per il secondo anno. Tecnico già in campo oggi pomeriggio per l’allenamento che inizia la settimana che conduce il SüdTirol alla delicata trasferta di Pisa.

