Suma non si fida dell'Inter: ecco cosa temo dei nerazzurri"

Tempo di vigilia per il derby e il Milan, come non accadeva da qualche anno, si presenta da favorito alla stracittadina di San Siro. La migliore situazione psicofisica di tutta la squadra, il fatto di aver potuto preparare la partita senza ansie o impegni agonistici e soprattutto senza polemiche, oltre ad avere a disposizione tutta la rosa, sono quei fattori che fanno pendere la bilancia nei pronostici in direzione della squadra di Gattuso, rispetto a quella del contestatissimo Spalletti. Mauro Suma, però, non si fida.

L’editoriale – Nel suo editoriale su Milannews, il giornalista di fede rossonera guarda al passato recente e osserva: “Un anno fa il Milan era anche più in forma di adesso, veniva da partite giocate meglio e da risultati più consistenti. Ma la scomparsa del povero Davide rinviò il derby sine die. Un mese dopo, il Milan stanco dopo 3 mesi di partite ogni 3 giorni e reduce dalla trasferta di Torino sul campo della Juventus, giocò un piccolo derby raccolto attorno allo 0-0 finale. All’andata, le due milanesi arrivavano più o meno alla pari al derby e anche qui uno 0-0 finale…anzi no…Però lo 0-0 sarebbe stato la foto di quanto aveva prodotto e rappresentato il Milan nel derby di ottobre”.

La grande notte – Mai fidarsi, insomma. Anche perché il Milan di Gattuso di notti davvero magiche, finora, ne ha vissute pochine: “Al Milan manca in effetti una grande partita”, scrive Suma. “Bene con il Napoli in coppa Italia, molto bene a Bergamo, ma per i Milanisti che prenderanno d’assalto San Siro le grandi partite o sono quelle delle notti di Champions o quelle contro Juve e Inter. E all’andata, contro le avversarie storiche, il Milan ha fatto punti zero, ha incassato gol tre e ha segnato gol zero. E già contro la Roma, il Milan ha perso l’occasione di mettere al tappeto una squadra reduce da una clamorosa eliminazione pochi giorni prima. Lo hanno fatto Lazio e Porto di destrutturare la Roma, ma non il Milan. Ecco perchè il derby di domenica sera è una prova d’appello in questo senso”.

Attenti – C’è una cosa, però, che il giornalista teme più di ogni altra: “Attento Milan. Attento al colpo di coda, figura calzante in questo caso. Diciamo al Milan di stare attento non perchè noi si abbia paura o si voglia giocare sulla difensiva, ma perchè conosciamo la nostra squadra. Il Milan non è una squadra che sbatacchia l’avversario, magari lo leviga, magari lo logora, magari lo avvolge, ma non lo strattona. Ecco perchè questa può essere l’occasione per fare qualcosa che non sia di Milan e da Milan. Non certo per andare allo sbaraglio come un anno fa contro l’Arsenal, ma per avere due binari su cui far andare la propria partita. Nonostante Gattuso voglia, giustamente, giocarsela in base alle certezze che ha maturato e scolpito negli ultimi mesi. Attento Milan, perchè il derby ha le sue leggi. Sia pulite che sporche. Una squadra che sa più come si vince che come si gioca un derby è proprio l’Inter: lo sa alterare, lo sa sporcare in senso sportivo, lo sa nebulizzare. Ecco perché, attenzione Milan. Il derby di domenica sera bisogna giocarlo con la guardia alta. Con l’organizzazione e lo spirito di una squadra, ma senza mai essere creduloni”.

SPORTEVAI | 16-03-2019 10:00