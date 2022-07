Summer League: Banchero torna a casa, Pajola in quintetto coi Mavs

12-07-2022 11:54

È finita dopo due sole partite l’avventura alla Summer League di Paolo Banchero. Sono bastati infatti i 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di media messi a referto nelle due sfide per far capire ai Magic che tipo di talento sia l’azzurro e indurre coach Mosley a rimandarlo a casa.

“Voglio dare agli altri ragazzi un’opportunità di giocare e farmi vedere cosa sono in grado di fare. Abbiamo già visto cosa Paolo è capace di fare. Guardando video assieme, sta osservando con particolare attenzione questi aspetti. Mi spiega quello che vede in campo. Sono solo due partite ma guardando quei filmati capisci quanto lui stia memorizzando questi concetti” ha affermato l’allenatore di Orlando.

Chi invece continuerà ad esibirsi a Las Vegas è Alessandro Pajola che nella notte, in occasione del k.o. 83-82 dei suoi Mavs contro i Jazz, è partito in quintetto base chiudendo con 3 punti, 1 rimbalzo, 2 assist, 2 recuperi e 2 palle perse.

“C’era anche un po’ di stanchezza visto che è un periodo di lavoro intenso. Abbiamo avuto poco tempo per riscaldarci, mi sto ancora un po’ abituando alle loro tradizioni e ai loro modi. Siamo stati bravi poi a rimontare e a rimanere in partita: alla fine l’abbiamo quasi portata a casa, perciò siamo stati bravi” ha affermato il giocatore della Virtus a Sky dopo la gara prima di fare il punto su come stia vivendo la sua esperienza americana.

“L’esordio è stata un’emozione grande. Sicuramente tutta l’atmosfera intorno con il palazzetto e i giocatori a bordo campo è stato un po’ particolare, ma particolare bello. È una cosa che mi ricorderò per sempre. Ancora oggi sto cercando di aggiustarmi perché sento ancora un po’ di jet lag, devo adattarmi ai loro usi, ai loro modi e anche a qualche regola. Mi sto ancora ambientando ecco, ma è tutto molto bello e positivo, sono contento di farne parte”.

Pajola poi ha detto di voler pensare solo al presente lasciando che la NBA, per il momento, resti esclusivamente un sogno.

“La NBA rimane comunque un sogno, lontano o non lontano non lo so. Io sono semplicemente qua e mi sto godendo l’esperienza, rimango sempre concentrato sul presente che è quello che secondo me porta a un miglior futuro. È quello che sto cercando di fare al meglio dando sempre il 100%, e poi vedremo dove si arriverà” ha chiosato l’azzurro.