Super Brighton, De Zerbi schianta il Liverpool di Klopp

Avvio d’anno strepitoso per Roberto De Zerbi: il suo Brighton ha sbaragliato il Liverpool in una delle partite della ventesima giornata di Premier League.

La squadra di De Zerbi dopo il netto successo per 4-1 contro l’Everton si è ripetuto travolgendo per 3-0 in casa gli uomini di Klopp grazie alla doppietta di March e al gol di Welbeck.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per il Brighton, ora settimo a 30 punti. I Reds sono invece incappati nella seconda sconfitta consecutiva e sono precipitati all’ottavo posto a quota 28: la zona Champions è lontana 7 punti.