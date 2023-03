Super G, delusione Curtoni. Vince Lara Gut, Brignone seconda

La classe 1991 di Morbegno, attesissima alla vigilia, penalizzata al pettorale di partenza con la pista già rovinata: solo quarta. Argento finale per la valdostana

16-03-2023 13:54

Delusione finale per Elena Curtoni, che nella gara finale del circuito di Super G si vede sfilare la coppa da Lara Gut-Behrami, che se l’aggiudica per la quarta volta in carriera. La classe 1991 di Morbegno, attesissima alla vigilia ha pagato dazio per il pettorale di partenza (numero 15) scendendo con la pista già rovinata: alla fina, decimo posto al termine della gara che, addirittura, l’ha fatta scendere dal podio, invero occupato da Federica Brignone, protagonista da par suo di una splendida performance, valsale l’argento nella graduatoria conclusiva, ennesimo alloro in questa stagione invernale esaltante per i colori azzurri.

Super G, ad Andorra trionfa la solita Gut-Behrami, Brigoni seconda

La gara: sulle nevi di Andorra, Lara Gut-Behrami è protagonista della gara perfetta guadagnando un ottimo vantaggio nella parte alta della pista, gestendo senza patemi nella seconda fase perdendo davvero poco nei confronti di Federica Brignone, scesa prima di lei guadagnando 22 un vantaggio di 22 centesimi. Sofia Goggia chiude al settimo posto (undicesima nella classifica generale). L’argento di Federica Brignone costituisce il ventiseiesimo podio azzurro femminile quest’anno, vero e proprio record nell’arco di un’unica stagione. Grossi rimpianti, invece, per Elena Curtoni, la cui prova da dimenticare manda a carte quarantotto l’intero percorso di Super G.

Super G, forte delusione per Elena Curtoni, decima in gara e addirittura fuori dal podio finale

Ecco, qui di seguito, la classifica finale del Super G femminile: G: 1a Gut-Behrami (Svi) punti 413; 2a Federica Brignone (Ita) 368. 3a Ragnhild Mowinckel (Nor) 366; 4a Elena Curtoni (Ita) 358; 5a Cornelia Hütter (Aut) 347; 6a Corinne Suter (Svi) 259. 7a Mikaela Shiffrin (USA) 240; 8a Marta Bassino (Ita) 200; 9a Michelle Gisin (Svi) 198; 10a Mirjam Puchner (Aut) 189; 11a Sofia Goggia (Ita) 176; 27a Laura Pirovano (Ita) 71; 32a Roberta Melesi (Ita) 40; 34a Karoline Pichler (Ita) 34; 45a Nicol Delago (Ita) 9.