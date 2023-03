Sci, Brignone e Curtoni focalizzate sul SuperG

La prima è finita ai piedi del podio mentre la lombarda è caduta

15-03-2023 15:03

Nell’ultima discesa libera di Coppa Federica Brignone ha chiuso quarta ai piedi del podio.

“Ho cercato di far la differenza nel tratto finale del tracciato e penso esserci riuscita: sono contenta della mia gara. La pista mi piace molto, anche in vista del supergigante dove mi impegnerò al massimo. Anche senza il podio è stata un’ottima prova. Era da un po’ che non facevo bene in discesa. Ad inizio stagione non avevo un buon feeling con la disciplina, avevo fatto bene a St. Moritz poi il baratro, ma nelle ultime gare avevo ritrovato buone sensazioni tranne, forse, nelle parti di scorrimento in cui pago ancora tanto. In superg parto in rincorsa, le avversarie sono in forma ma farò il massimo per non avere rimpianti”.

Out invece una amareggiata Elena Curtoni: “Sono un po’ arrabbiata perché ci tenevo a fare bene e mi sarebbe bastato arrivare in zona punti per portarmi a casa il terzo posto nella classifica di specialità. Ci tenevo molto, ma l’importante è che, nonostante la caduta, non sia successo nulla di grave. Domani ho un grande obiettivo e ci tengo a far bene. Ho preso dentro lo sci prima della curva e mi ha sbalzato in aria, non ho lavorato bene il dosso e son saltata molto alta. Domani è importante, come tutte le gare, cercherò di approcciarla in modo sereno come sempre faccio. So come funziona, so cosa devo fare e devo farlo al meglio, concentrandomi sul qui ed ora senza pensare al risultato che poi arriverà”.

Le due comunque domani possono giocaresi la coppa di specialità del supergigante.