La Goggia chiude la classifica di specialità davanti a tutte con 660 punti

15-03-2023 13:10

Nell’ultima gara stagionale di discesa in Coppa del Mondo, Sofia Goggia centra ancora un podio. L’azzurra festeggia la quarta coppa di specialità, che era già matematica, nel migliore dei modi. In stagione non è mai andata peggio del terzo posto.

L’ultima gara dell’anno di Sofia Goggia

L’azzurra Sofia Goggia nella prima giornata delle finali delle gare di Coppa del Mondo, si deve accontentare di un secondo posto. A Soldeu (And) vince Ilka Stuhec. La trentaduenne slovena conquista la decima vittoria in carriera con il tempo di 1’30”35. Alle spalle appunto Sofia Goggia che, seppur in un tracciato a lei non consono, chiude seconda con un ritardo di 51 centesimi. Completa il podio la ticinese Lara Gut-Behrami, attardata di 81 centesimi, davanti alla valdostana Federica Brignone in grado, nonostante la discesa non sia la sua discesa, di fare una bella gara nella parte finale. Quindicesima posizione per Nicol Delago. Laura Pirovano conclude in 18esima posizione seguita da Marta Bassino 23esima. Out Elena Curtoni, a causa di una caduta dopo il primo salto.

La stagione di Sofia Goggia

La bergamasca chiude così l’anno e la classifica con 660 punti, davanti a Stuhec con 451 e Curtoni a 308 e festeggia la quarta coppa di specialità. Un’altra stagione straordinaria per lei (eccezione fatta solo per il Mondiale in cui è rimasta a secco) in cui è salita per ben nove volte sul podio in Coppa del mondo. A referto 5 vittorie, 3 secondi e un terzo posto per un totale in carriera di 48 podi.

La stagione dello sci al femminile

Se gli uomini hanno fatto molta fatica non si può dire per le donne della valanga rosa. L’Italia femminile ha totalizzato 25 podi stagionali (8 vittorie, 11 secondi e 6 terzi posti), pareggiando il record che risaliva alla stagione 2016/17, quando le azzurre conquistarono 5 successi, 9 secondi e 11 terzi posti. Le gare ora proseguono domani, giovedì 16 marzo con il supergigante maschile e femminile. Tra le donne la Curtoni e la Bassino possono ancora giocarsi la coppa di specialità