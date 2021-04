Super Lega, bufera social su Andrea Agnelli: dimettiti

Come gli indiani di Agatha Christie si stanno sfilando tutti dalla SuperLega: due giorni di vita, due giorni di polemiche infinite e il progetto di rivoluzionare il calcio sembra già alla deriva. Un flop di livello mondiale da cui difficilmente usciranno illesi i due principali promotori, ovvero Florentino Perez e Andrea Agnelli. Sui social il presidente della Juventus viene bersagliato anche dai tifosi bianconeri che invocano dimissioni immediate.

La figuraccia di Agnelli aizza i tifosi sul web

Centinaia le reazioni sui social: “Ennesima sconfitta internazionale per Agnelli. Senza neanche giocare” o anche: “Ha fatto più danni Agnelli alla Juventus che la grandine in un campo di grano”, oppure: “Ok tollerare con colpevole bradiposità le ultime 48 ore degli scissionisti,non credete però che adesso bisogna punire i vari Agnelli, Marotta e Scaroni oppure visto che stasera il pallone torna a rotolare va tutto bene?”.

I tifosi della Juve scaricano Agnelli

Sono gli stessi fan bianconeri a scaricare il loro presidente: “Abbiamo perso lo scudetto e rischiamo la qualificazione Champions per quest’anno pensavo fosse già tutto mi mancava invece il disastro di Agnelli con la Super Lega da presidente ECA ha fatto una figura di m.. epocale ha perso la faccia e ci ha messo nei guai per il futuro” o anche: “Superfiguraccia. Ma come si fa?! A certi livelli poi. Prepariamoci a una rivoluzione totale in casa Juventus”.

Il web è un fiume in piena: “Io come tifoso Juventino mi sento tradito da questo ridicolo attacco al Calcio. Spero si dimetta quanto prima” o anche: “Il rampollo Agnelli dovrebbe avere la serietà di scusarsi e dimettersi oggi stesso”.

C’è chi ricorda Renzi con Letta: “Agnelli stai sereno. E dimettiti” e chi non si capacita: “Provo una vergogna enorme. Agnelli ha perso quel briciolo di credibilità che aveva acquisito grazie ad altri, dimissioni subito” e infine: “Dopo una sconfitta di tale portata, con annessa figura di melma epocale, torni a fare il Presidente: prenda atto dei suoi errori, assuma un allenatore vero e provi a salvare il salvabile. Altrimenti si dimetta, per salvare almeno la faccia”.

SPORTEVAI | 21-04-2021 09:01