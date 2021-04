Super Lega, retroscena sul blitz delle big nato a settembre

Il 18-19 aprile verrà ricordato negli annali – a prescindere da come andrà a finire questa vicenda – come il giorno della Gran Ribellione. La scissione delle big del Pallone dall’egida dell’Uefa, lo schiaffo ai poveri per far nascere un calcio d’elite, riservato solo alla nobiltà d’origine. Ma quando nasce l’idea Super Lega? Della possibilità di far nascere quella che al tempo si definiva EuroLega si parla da anni ma nel concreto i club hanno iniziato a fare sul serio in occasione della pandemia.

Il 28 settembre l’idea Super Lega prende corpo

E’ il Corriere della Sera – presumibilmente con le soffiate date dall’editore Cairo che conosce date, spostamenti e retroscena – a rivelare come si è arrivati alla Super Lega. Le grandi manovre fra i club di casa nostra, con i conti devastati dalla pandemia, sono iniziate il 28 settembre quando Andrea Agnelli e Steven Zhang furono invitati a Casa Milan da Ivan Gazidis. All’epoca le tre big del campionato erano in prima fila per costituire la media company con l’ingresso dei fondi che avrebbero garantito l’iniezione di 1,7 miliardi.

A gennaio Perez fa visita ad Agnelli

Il 19 gennaio alla Continassa compare il presidente del Real per un vertice di tre ore con Andrea Agnelli. Non è un caso che nei giorni seguenti da Casa Milan parta una telefonata sul cellulare del presidente juventino: l’indomani il club rossonero avrebbe portato in cda il piano fondi. Agnelli dà l’ok, nonostante i dubbi, visto che nella bozza di accordo le società si sarebbero dovute impegnare per dieci anni a non abbracciare progetti come quello della Superlega. Uno squillo da Madrid induce Agnelli a fare dietrofront. Il 4 febbraio la Juventus e l’Inter compiono una giravolta e abbandonano il progetto della media company. Il dado è tratto. Il 18 aprile parte la lettera che è destinata a cambiare il mondo del calcio così come l’abbiamo conosciuto sinora.

SPORTEVAI | 20-04-2021 09:07