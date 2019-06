Super Millico, il Torino fa fuori la Fiorentina

Le finali del campionato Primavera 2019 si sono aperte con la spettacolare sfida tra Torino e Fiorentina allo stadio “Ricci” di Sassuolo nel turno preliminare. Il 2-2 finale vale per i granata l’accesso alla semifinale in virtù del miglior piazzamento in campionato.

Ora i granata affronteranno l’Atalanta, lunedì alle 20.45 al “Tardini” di Parma. Protagonista del match ancora una volta Vincenzo Millico, salito a quota 28 gol in stagione grazie alla doppietta che ha aperto e chiuso il tabellino dei marcatori in apertura di partita e al 28’ del secondo tempo.

In mezzo, la reazione della squadra di Bigica, che pure avendo sofferto tanto era riuscita a ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Vlahovic.



SPORTAL.IT | 06-06-2019 21:02