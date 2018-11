Super Olimpia, Pianigiani: "Vittoria importante"

L'Olimpia, seppur faticando, si impone anche sul campo del Darussafaka (98-92), conquistando la quinta vittoria (se sette gare) in Eurolega. Decisivo James, autore di 21 punti. Coach Pianigiani si gode il momento: "Abbiamo mostrato il desiderio di vincere, fermandoli in tre/quattro possessi chiave in difesa ed in attacco trovando dei tiri ben costruiti, segnando quelli decisivi per portare a casa la vittoria”.

Gli fa eco Micov, autore di una prova di grande sostanza (18 punti): "Una vittoria importante, anche se abbiamo avuto troppi alti e bassi. Potevamo vincerla con un vantaggio più netto, ma comunque l’abbiamo controllata e non ci sono mai partite facili in Eurolega".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 08:00