Superbike, Estoril: Rea vince la Superpole Race

22-05-2022 13:42

Il nordirlandese della Kawasaki Jonathan Rea, sei volte iridato, ha vinto la Superpole Race dell’Estoril, seconda gara del terzo appuntamento del Mondiale Superbike, battendo in volata il suo grande rivale, il turco della Yamaha campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu. Terza piazza per lo spagnolo della Ducati leader del campionato Alvaro Bautista, ottimo quarto l’altro spagnolo Iker Lecuona della Honda. Quinto Andrea Locatelli, compagno di squadra di Razgatlioglu.

OMNISPORT