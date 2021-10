Superbike, gara-1 GP Argentina: vince Razgatlioglu su Rea

16-10-2021 21:45

Toprak Razgatlioglu ha dominato nella gara 1 del GP d’Argentina. Il pilota turco vince davanti al rivale per il titolo Jonathan Rea, terzo un ottimo Rinaldi. Dopo una scivolata iniziale, Scott Redding compie una grande rimonta terminando 9°. Dodicesima vittoria in stagione per Razgatlioglu, sempre più vicino al primo titlo in Superbike.

In classifica generale Razgatlioglu vola così a 503 punti contro i 474 di Jonathan Rea, secondo. Terzo Scott Redding con 431 a -72, quarto Michael Ruben Rinaldi con 265.

ORDINE D’ARRIVO

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’38.052 307 310

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 5.295 +5.295 1’38.354 308 310

3 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 9.417 +4.122 1’38.228 291 312

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.808 +3.391 1’38.709 304 310

5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 13.980 +1.172 1’38.608 304 312

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.007 +1.027 1’38.640 305 309

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 16.876 +1.869 1’38.279 311 312

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 19.265 +2.389 1’38.945 308 310

9 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 27.176 +7.911 1’38.512 308 311

10 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 31.571 +4.395 1’39.318 294 311

11 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 34.474 +2.903 1’39.006 304 308

12 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 36.241 +1.767 1’38.925 309 315

13 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 37.072 +0.831 1’39.517 291 310

14 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 41.103 +4.031 1’39.249 298 308

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 43.220 +2.117 1’39.911 294 305

16 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 48.516 +5.296 1’40.056 297 303

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 53.695 +5.179 1’40.241 303 305

18 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR > 1′ +45.731 1’42.287 283 292

19 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’42.134 239 299

RT 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’39.929 293 300

RT 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.803 309 309

