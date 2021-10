Superbike: i risultati delle FP1 a Portimao

Si accendono i motori della classe Superbike: weekend ad alta tensione a Portimao dove prosegue il duello Rea-Razgatlıoğlu.

Ed è proprio l’inglese Jonathan Rea sulla sua Kawasaki a firmare il miglior crono nella prima sessione di prove libere con il tempo di 1.41.542 precedendo di soli 141 millesimi il texano Garrett Gerloff (Yamaha), bravo nell’ultimo giro a scalare la classifica.

Terzo tempo per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) e quarto per il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), rispettivamente a +141 e +161 dal #1 del gruppo. Il francese Loris Baz (Ducati) chiude quinto con 151 millesimi di vantaggio sulla Panigale V4 R ufficiale dell’inglese Scott Redding.

La Top 10 si conclude con il settimo posto per l’iberico Alvaro Bautista (Honda), ottavo per Andrea Locatelli (Yamaha), nono per l’olandese Michael van der Mark (BMW) e decimo per Axel Bassani (Ducati).

