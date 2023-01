Supercoppa, Abodi: "Meglio in luoghi con una vita democratica"

19-01-2023 15:50

Per la terza volta negli ultimi anni la Supercoppa italiana si è tenuta in Arabia Saudita, ma ora forse dopo il derby di Riyadh vinto 3-0 dall’Inter sul Milan la situazione potrebbe cambiare. Pensiero di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani: “Abbiamo bisogno di un cambiamento, certe cose se si vogliono dire si dicono in un rapporto bilaterale”. Questa la risposta alla polemica tra Lorenzo Casini e Gabriele Gravina.

Se la situazione fra Lega Serie A e Figc è intricata, il ministro Abodi vuole cercare di fare chiarezza: “Ci può essere un dibattito sul motivo per cui si vada a giocare la Supercoppa italiana in Arabia piuttosto che altrove – ha aggiunto durante un intervento al Premio ‘Biscardi‘ -. Sarebbe meglio scegliere i luoghi dove la vita è democratica, mi auguro che in futuro ci sia coerenza sui principi che pratichiamo”.