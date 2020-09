Supercoppa al via, Messina indica la via

A Bologna, vanno in scena le Final Four di Supercoppa. Si parte, alle 18.00 di oggi, con Milano-Venezia (a seguire l’altra semifinale Sassari-Virtus Bologna). L’Olimpia è la favorita numero uno per vincere il trofeo.

“Tutte e quattro le squadre vanno a Bologna per vincere, si tratta di partite a eliminazione diretta quindi fare pronostici non ha molto senso. Noi abbiamo fatto un ottimo precampionato, credo di essere sulla buona strada per costruire qualcosa e vediamo se riusciamo a farcela”, le parole di coach Messina.

OMNISPORT | 18-09-2020 07:37