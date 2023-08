Supercoppa europea: dove vedere Manchester City-Siviglia in tv e in streaming e le formazioni

Ritorna l'appuntamento per la tradizionale gara di Supercoppa Europea: le due squadre scenderanno in campo domani, con calcio d'inizio alle ore 21

15-08-2023 17:06

Torna lo spettacolo della Supercoppa Europea. É tutto pronto per la sfida tra Manchester City e Siviglia, rispettivamente vincitrici della Champions League e dell’Europa League, che andrà in scena domani, mercoledì 16 agosto allo Karaiskakis Stadium del Pireo in Grecia. Per la squadra allenata da Pep Guardiola si tratta del primo appuntamento nella competizione, mentre per la squadra andalusa si tratta della settima partecipazione, anche se ha vinto solo nel 2006 contro il Barcellona.

Manchester City-Siviglia: data, orario, diretta tv e streaming

La sfida di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia è in programma domani. Sul campo del Karaiskakis Stadium del Pireo, in Grecia, sarà palla al centro alle 21. Il match, che inaugura la nuova stagione delle competizioni UEFA, sarà visibile su Prime Video. Sarà necessario scaricare l’app da smart tv, da cellulare, pc o tablet, e sottoscrivere un abbonamento.

La probabile formazione del Manchester City

L’allenatore del Ciy Pep Guardiola potrebbe scegliere di giocare la sfida contro il Siviglia con il suo modulo 3-4-21 ma senza la stella De Bruyne che è ko, con Haaland unico centravanti.

Manchester City (3-2-4-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola.

La probabile formazione del Siviglia

I campioni in carica dell’Europa League, reduci dalla vittoria della prima edizione della UEFA CONMEBOL Club Challenge 2023, potrebbero affidarsi al tipico 4-2-3-1

Tra i pali Dmitrovic, con la difesa a quattro composta da Jesus Navas, Bade, Gudelj e Pedrosa. In mediana Jordan e Rakitic, accompagnati dal terzetto Suso, Torres e Ocampos. Per concludere, in attacco potrebbe esserci il centravanti Romero.

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa; Jordan, Rakitić; Suso, Torres, Ocampos; Romero. Allenatore: José Luis Mendilibar.