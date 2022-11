Supercoppa femminile, Mantovani: “Juve e Roma, il nostro orgoglio in Europa”

04-11-2022 17:54

Sabato 5 novembre lo stadio Tardini di Parma alle ore 14.30 ospiterà la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Roma. Entrambe le formazioni si presentano all’appuntamento in un ottimo stato di forma, capaci di raccogliere successi sia in campo nazionale sia in Champions League.

Da un lato le bianconere sono alla 5ª partecipazione consecutiva, dall’altra le giallorosse sono alla prima finale in questa competizione.

Ha parlato così la Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “Ringrazio il comune e tutto il Parma Calcio che con azioni concrete, come ad esempio quella di prevedere un abbonamento unico per la squadra maschile e femminile, sta dimostrando di credere in questo movimento. Quella di sabato sarà una finale di altissimo livello fra due formazioni che anche in campo internazionale stanno rendendo orgoglioso il calcio nostrano, sono certa sarà una grande spettacolo”.