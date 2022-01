Supercoppa spagnola: il Real Madrid vince il Classico: Blancos in finale

12-01-2022 23:03

La semifinale di Supercoppa spagnola viene vinta dal Real Madrid in un bellissimo Clasico col Barcellona finito 3-2 ai supplementari. Apre le marcature il solito Vinicius Jr., Luuk de Jong la riprende poi Benzema e Ansu Fati la portano sul 2-2 al termine dei 90 minuti regolamentari. Ai tempi supplementari a deciderla per i blancos è Federico Valverde. Barcellona battuto ma in palla, coi giocatori che sono usciti dal campo a testa araba e in netta ripresa rispetto alla prima parte di stagione. Domani sapremo il nome della sfidante, in un match che si prospetta incandescente tra Athletic e Atletico Madrid.

Il tabellino

BARCELLONA-REAL MADRID 2-3 (d.t.s)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dani Alves (79’ Nico Gonzalez), Araújo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Gavi (80’ Depay), F. de Jong (45’ Pedri); Ferran (45’ Abde, poi dal 111’ Jutglà) , Dembélé, L. de Jong (66’ Ansu Fati). All. Xavi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (90’ Vazquez), Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric (82’ Valverde); Asensio (67’ Rodrygo), Vinicius (110’ Camavinga), Benzema. All. Ancelotti.

Gol: 25’ Vinicius (R), 42’ L. de Jong (B), 73’ Benzema (R), 84’ Ansu Fati (B), 98’ Valverde (R)

Assist: Benzema (R), Busquets (B), Rodrygo (R)

Ammoniti: Ferran Torres (B), Dani Alves (B), Casemiro (R)

Apre le marcature il brasiliano Vinicius jr. al 25′ del primo tempo: palla sanguinosa persa da Busquets in area di rigore, Benzema inesca la corsa solitaria del compagno brasiliano, che a tu per tu col portiere non sbaglia. Prima della fine del tempo però il risultato è di nuovo 1-1 grazie al gol dell’attaccante olandese de Jong: Dembelé scarica un cross rasoterra in area di rigore, il rinvio di Eder Militao sbatte sullo stinco dell’attaccante olandese, che insacca di fortuna.

Nuovo vantaggio merengues con Karim Benzema al 70imo: prima Ter Stegen gli blocca un tiro dal limite, poi Carvajal rimette in mezzo sulla respinta per trovare la zampata caparbia del francese. Il 2-2 arriva con uno squillo improvviso di Ansu Fati, ma è Valverde l’uomo di giornata, che segna al minuti 98: contropiede micidiale del Real, Rodrygo penetra in area e scarica per Vinicius, che libera campo per il rimorchio di Valverde. Ter Stegen spiazzato a tu per tu.

