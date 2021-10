Superlega, appuntamento clou il derby tra Milano e Monza

16-10-2021 14:27

In programma, questo weekend, la seconda giornata di andata della Regular Season, il turno che precede la Del Monte Supercoppa, del 23 e 24 ottobre a Civitanova Marche.

A inaugurare la 2a giornata, sabato alle 18.00 la sfida inedita tra Consar CRM Ravenna e Gioiella Prisma Taranto. La formazione romagnola deve reagire dopo la sconfitta esterna nel derby con Piacenza, mentre la matricola pugliese, sogna la prima vittoria dopo il ritorno nella massima categoria.

Sabato, alle 20.30, la Top Volley Cisterna debutta tra le mura amiche con la Kioene Padova.

In campo alle 15.30 di domenica, la Cucine Lube Civitanova regina d’Italia sfila davanti al suo pubblico contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Entrame i team hanno centrato i 3 punti al debutto.Poi sfida tra Verona Volley – Sir Safety Conad Perugia, con i block Devils che hanno vinto alla prima contro Cisterna.

L’Allianz Milano, fa il suo debutto in Superlega dopo il turno di pausa e si affronta in casa nel derby contro la Vero Volley Monza, che alla prima ha battuto in rimonta la Leo Shoes Modena.

Bel match domenica alle 20.30, tra la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e l’Itas Trentino.

Il Club calabrese ha subito vinto la prima contro Taranto, mentre Michieletto e compagni si sono imposti a Verona.

La Leo Shoes PerkinElmer Modena ha iniziato la stagione con un passo falso ed è attesa da un turno di riposo.

