Superlega, Monza espugna Taranto

La Vero Volley Monza vince solo al tie break contro la Gioiella Prisma Taranto che si era arresa al tie break anche nel precedente match giocato contro la Powervolley Milano. Anche senza l’opposto tedesco Grozer i ragazzi di Eccheli, a fatica, riescono a farcela e si si mantengono nelle posizioni alte della classifica.

Queste le dichiarazioni di capitan Beretta: “È stata una partita tosta. Taranto ha dimostrato ancora una volta, come successo nelle ultime uscite casalinghe, di essere in grande forma. Per noi è un successo prezioso. Con le assenze che abbiamo avuto dobbiamo ancora trovare la nostra identità e stasera, caratterialmente, abbiamo fatto un passo in avanti. Serviva una vittoria per il morale ed il fatto di averla raggiunta con questa intensità l’ha resa ancora più importante. Da qui in poi dobbiamo continuare a fare punti, raggiungere vittorie e migliorare ulteriormente”.

3ª Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Giovedì 06 Gennaio 2022, ore 16.00

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Giovedì 06 Gennaio 2022, ore 18.00

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes PerkinElmer Modena

Riposa: Sir Safety Conad Perugia

Rinviate a data da destinarsi

Consar RCM Ravenna – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Verona Volley

Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino

