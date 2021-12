29-12-2021 23:44

Continua la corsa della Sir Safety Conad Perugia che al PalaBarton ha battuto per 3-0 il Verona Volley per 3-0 nell’unica partita della quindicesima giornata di Superlega giocata oggi dopo i rinvii per Covid-19 di Piacenza-Civitanova e Trento-Vibo Valentia. 25-20 25-20 25-18 i parziali dei set a favore degli umbri di Nikola Grbic, che salgono a +9 in testa alla classifica su Civitanova con una partita in più, 18 i punti di Plotnytskyi, nominato MVP del match.

OMNISPORT