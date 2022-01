Superlega: Perugia si rilancia in testa alla classifica

30-01-2022 22:39

Questi i risultati odierni della diciannovesima giornata di Superlega: Padova-Taranto 2-3 (21-25 18-25 25-21 25-17 12-15), Milano-Perugia 1-3 (21-25 19-25 25-23 20-25), Ravenna-Vibo Valentia 1-3 (21-25 19-25 25-23 22-25), Monza-Trento 1-3 (25-23 13-25 21-25 20-25).

Perugia si rilancia in testa alla classifica dopo la sconfitta con Trento, che ha agganciato Civitanova al secondo posto, anche se con una partita in più, e contro cui sarà impegnata mercoledì in trasferta.

OMNISPORT