SuperLega, polemica infinita: sui social scoppia ancora un putiferio

23-10-2021 08:28

La SuperLega continua a essere al centro delle polemiche. A scatenare le ultime discussioni è la scelta del Governo italiano di decidere di “intervenire a sostegno della Uefa nel giudizio sulla SuperLega incardinato presso la Corte di Giustizia Europea” come si legge anche in un comunicato emesso da Palazzo Chigi.

La battaglia legale SuperLega-Uefa

La battaglia legale riguarda le questioni sollevate alla Corte di Giustizia Europea dalla Corte spagnola che secondo i legali che hanno presentato la questione non riguardano la SuperLega ma la posizione monopolistica della Uefa. Nel corso degli ultimi giorni sia il presidente della Figc, Gravina, sia il numero uno del Coni, Malagò, avevano chiesto che il Governo italiano si unisse a questa battaglia così come fatto anche da altri paesi come Francia e Spagna.

Superlega: la posizione dell’Italia scatena polemiche

La scelta dell’Italia di schierarsi accanto della Uefa genera un vespaio di polemiche sui social: “Che bisogno ha una corte di appoggi – domanda Leonardo – C’è un principio di sostanza da tutelare, ora il Milan, l’Inter o il Barcellona non possono giocare un’amichevole perché la Uefa non vuole? Ma quale libertà d’impresa è?”.

A essere particolarmente infuriati sono i tifosi della Juventus come Michele che scrive: “Motivo in più per scardinare il sistema. La politica non deve entrare nella giurisprudenza”. Pensiero condiviso anche da Alessandro: “Ma i governi non dovrebbero stare fuori da questioni che riguardano aziende private?”. E ancora: “Si compattano i governi per derogare a un principio fondamentale di libertà. Evidentemente gli interessi economici sono notevoli”.

A finire sotto le mire dei tifosi è come capitato da diversi mesi a questa parte il presidente della Uefa, Ceferin: “Personalmente mi fa arrabbiare che a un avvocato sloveno sbucato da chissà dove basti dire due parole a Gravina che quello corre subito a piangere da Draghi e che il governo ceda a minacce e ricatti, come se fosse normale quello che sta facendo Ceferin da aprile”.

SPORTEVAI